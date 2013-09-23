أخبار عاجلة

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

السلطانة هيام سعيدة بمعرفة جنس مولودها

Google+ Print
السلطانة هيام سعيدة بمعرفة جنس مولودها السلطانة هيام سعيدة بمعرفة جنس مولودها

بعد تجاوزها أربعة أشهر ونصف الشهر من حملها أعربت الممثلة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام عن سعادتها لمعرفة جنس مولودها، وكانت قد أعربت سابقاً عن عدم تمييزها بين الأنثى والذكر.
وحملها الذي جاء ثمرة علاقة عاطفية بينها وبين رجل الأعمال التركي جان أتيش الذي هجرته إثر مرضها حيث غادرت دون إبلاغه للعلاج في ألمانيا قرب عائلتها، ثم انفصلت عنه نهائياً بعد إبدائه عدم رغبته بمولود جديد.
وأكدت تسريبات من بعض المقربين منها إن مريم حامل بأنثى، وإنها تنتظر قدومها بسعادة كبيرة، ولهذا السبب لم توافق على أي عمل فني جديدة قبل وضع مولودتها.
وقد نشرت مريم أوزيرلي على صفحتها على الـ "فيس بوك"، صورة جديدة لها وهي جالسة على حافة النهر في برلين تطعم البط بيديها ولم تبد عليها علامات الحمل بعد.

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي