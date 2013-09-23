السلطانة هيام سعيدة بمعرفة جنس مولودها

بعد تجاوزها أربعة أشهر ونصف الشهر من حملها أعربت الممثلة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام عن سعادتها لمعرفة جنس مولودها، وكانت قد أعربت سابقاً عن عدم تمييزها بين الأنثى والذكر.

وحملها الذي جاء ثمرة علاقة عاطفية بينها وبين رجل الأعمال التركي جان أتيش الذي هجرته إثر مرضها حيث غادرت دون إبلاغه للعلاج في ألمانيا قرب عائلتها، ثم انفصلت عنه نهائياً بعد إبدائه عدم رغبته بمولود جديد.

وأكدت تسريبات من بعض المقربين منها إن مريم حامل بأنثى، وإنها تنتظر قدومها بسعادة كبيرة، ولهذا السبب لم توافق على أي عمل فني جديدة قبل وضع مولودتها.

وقد نشرت مريم أوزيرلي على صفحتها على الـ "فيس بوك"، صورة جديدة لها وهي جالسة على حافة النهر في برلين تطعم البط بيديها ولم تبد عليها علامات الحمل بعد.

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