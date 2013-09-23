إيمي 2013: ستيفن سودربرج يفوز بجائزة أفضل مخرج عن الفيلم التليفزيوني Behind The Candelabra

كتب : عمرو عز الدين الإثنين 23-09-2013 05:28

ستيفن سودربرج

أعلن اسم الفائز بجائزة أفضل مخرج عن الأفلام التليفزيونية، وذلك خلال حفل توزيع جوائز إيمي الخامس والستين، والمقام على مسرح نوكيا لايف في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وفاز المخرج ستيفن سودربرج بجائزة أفضل مخرج عن الفيلم التليفزيوني Behind The Candelabra.

أخبار متعلقة

إيمي 2013: تكريم الممثل الراحل جيمس جاندولفيني في حفل توزيع الجوائز

بالصور| إيمي 2013: كرستينا هندريكس تلفت الأنظار بفستان أسود جذاب خلال حفل توزيع الجوائز

إيمي 2013: جيمس كرومويل يفوز بجائزة أفضل ممثل مساعد عن المسلسل القصير American Horror Story

إيمي 2013: آبي مورجان تفوز بجائزة الكتابة المتميزة عن المسلسل القصير The Hour

إيمي 2013: ستيفن كولبرت يتسلم جائزة أفضل برنامج كوميدي The Colbert Report

إيمي 2013: دون رون كينج يفوز بجائزة أفضل مخرج عن Saturday Night Live

إيمي 2013: كاري آندروود تقدم فقرة غنائية خلال حفل توزيع الجوائز

إيمي 2013: كلير دانيس تفوز بجائزة أفضل ممثلة عن المسلسل الدرامي Homeland

بالصور| إيمي 2013: نيل باتريك هاريس يقدم استعراضا غنائيا راقصا خلال حفل توزيع الجوائز

إيمي 2013: مارك برنيت يتسلم جائزة أفضل برنامج مسابقات عن The Voice

إيمي 2013: بوبي كانافال يفوز بجائزة أفضل ممثل مساعد عن Boardwalk Empire

إيمي 2013: جيف دانيلز يفوز بجائزة أفضل ممثل عن المسلسل الدرامي The Newsroom

إيمي 2013: آنا جن تفوز بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن المسلسل الدرامي Breaking Bad

إيمي 2013: سارة بروميل تفوز بجائزة الكتابة المتميزة للمسلسل الدرامي Homeland

بالصور| إيمي 2013: إلتون جون يقدم عرضه الغنائي خلال توزيع الجوائز

إيمي 2013: ميليسا ليو تفوز بجائزة أفضل ضيفة شرف عن المسلسل الكوميدي Louie

إيمي 2013: تينا فاي وتراسي ويجفيلد تتقاسمان جائزة الكتابة المتميزة عن مسلسل 30Rock

إيمي 2013: جيم بارسونز يفوز بجائزة أفضل ممثل عن مسلسل The Big Bang Theory

إيمي 2013: جايل مانكوزو تفوز بجائزة أفضل مخرجة عن مسلسل Modern Family

إيمي 2013: توني هيل يفوز بجائزة أفضل ممثل مساعد عن المسلسل الكوميدي Veep

بالصور| إيمي 2013: آل باتشينو يضفي جوا من المرح على الحفل

إيمي 2013: جوليا لويس درايفوس تفوز بجائزة أفضل ممثلة عن المسلسل الكوميدي Veep

إيمي 2013: ميريت ويفر تفوز بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن المسلسل الكوميدي Nurse Jackie

بالصور| إيمي 2013: نيل باتريك هاريس يفتتح الحفل على مسرح نوكيا في لوس أنجلوس

بالصور| إيمي 2013: مات ديمون ومايكل دوجلاس يصلان الحفل ويتألقان على السجادة الحمراء

بالصور| إيمي 2013: نجوم التليفزيون يصلون للحفل ويتألقون على السجادة الحمراء

بالصور| إيمي 2013: آنا فارس تتألق بفستان أصفر على السجادة الحمراء

بالصور| إيمي 2013: ممثلات التليفزيون يبدأن التوافد على السجادة الحمراء

بالصور| إيمي 2013: مذيعات وشخصيات تليفزيونية يتألقن على السجادة الحمراء

بالصور| إيمي 2013: زوي ديشانل ولورا ديرن تصلان للحفل على السجادة الحمراء