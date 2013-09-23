قيادى بالمصريين الأحرار: دعوات الإخوان للتظاهر فى 25 يناير ستفشل

أكد حافظ إسماعيل القيادى بالمصريين الأحرار وعضو المكتب التنفيذى لجبهة الإنقاذ، أن استمرار الإخوان فى التظاهر يعمق الفجوة بينهم وبين المواطن المصرى، ويؤكد ضعف موقفهم، وأن من يؤيدهم هو مشارك فى محاولة تدمير منظومة الدولة الحضارية، وأن دعوات الإخوان للتظاهر يوم ٢٥ يناير ستبوء بفشل ذريع لأنها لا تعبر عن إرادة الشعب، والتيار الدينى لن يستطيع أن يخدع الشعب مرة أخرى باسم السماء وإرادة الله، وان الدولة المدنية التقدمية قادمة.

وأضاف قائلاً "لن تعود مصر إلى الخلف بعد انتصار 30 يونيو، وأن التطاول على شيخ الأزهر اليوم ما هو إلى حلقة فى مسلسل التطاول على رجال الدين المعتدلين، كما تطاولوا فى السابق على البابا تواضروس وهو نتيجة طبيعية نظراً لأنهم جماعة غير وطنية لها أجندتها الدولية الخاصة التى تخدم أهدافها الفاشية.

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