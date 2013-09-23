مؤسسة الإسعاف تعتمد شعار الجودة على مركباتها

بحثت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف والمعهد البريطاني للمعايير والمواصفات سبل دعم العلاقات الودية واستعراض أوجه التعاون المشترك بين الجانبين خلال حفل أقيم في مقر المؤسسة الأسبوع الماضي، تبادل فيه الطرفان الدروع والهدايا التذكارية كما أكدا الحاجة إلى مواصلة السير على طريق التميز وأعلنا البدء في اعتماد شعار الجودة على مركبات مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف.

ويأتي هذا ضمن مبادرة أطلقها المدير التنفيذي للمؤسسة خليفة الدراي بتوثيق ثقافة التميز والجودة في مجالاتها المختلفة كجودة الأداء الإداري والصحة المهنية والسلامة البيئية تطبيقاً لمبادئ الحكومة الذكية ودعماً لهذا التوجه وترسيخاً لتلك الثقافة سيتم إظهار شعار الجودة على مركبات وسيارات الإسعاف الخاصة بمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وتعد مجموعة المعهد البريطاني للمعايير والمواصفات أول هيئة في العالم للمعايير والمواصفات وهي عضو مؤسس للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) ومارست عملها منذ عام 1901 من القرن الماضي وتلخص أداؤها في تزويد الجهات والمؤسسات الراغبة بالحلول اللازمة لتطوير معايير أفضل الممارسات ومساعدة 70 الف جهة ومنظمة من 150 بلداً حول العالم في إدارة المخاطر والنمو المستدام وصولا لدرجة التميز

حضر اللقاء من المؤسسة الدكتور عمر السقاف مدير ادارة الشؤون الطبية والتقنية ونيل كيربي مدير العمليات وأمل الحمادي رئيسة مكتب الاستراتيجية والتميز ورامي نعيم اختصاصي الانظمة الادارية واحمد حلمي من الاتصال المؤسسي ومن مجموعة المعهد البريطاني السير ديفيد براون رئيس مجلس الإدارة ومارك باشام العضو المنتدب لأوروبا والشرق الأوسط.

تهنئة

وخلال الحفل هنأ السير ديفيد براون المؤسسة على التزامها المستمر بالجودة وحرصها على الابتكار والابداع المستمرين بما يمثل نموذجا واضحا للاحتذاء في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.واطلع الوفد على الخدمات والمبادرات الجديدة التي دشنتها المؤسسة في مجال تقديم خدمات العلاج والجراحة ونقل المرضى خلال جولة قامت بها المجموعة لمشاهدة الحافلات ووحدات الدعم الفني والمركبات والسيارات المتنوعة والاطلاع على خدماتها المختلفة.