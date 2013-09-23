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اليوم..وزير الزراعة يفتتح المعرض الزراعى الدولى "صحارى"

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اليوم..وزير الزراعة يفتتح المعرض الزراعى الدولى "صحارى" اليوم..وزير الزراعة يفتتح المعرض الزراعى الدولى "صحارى"

يفتتح الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بمرافقة محسن محجوب أمين صندوق مؤسسة " الخير" عضو مجلس الأمناء اليوم الاثنين الجناح الخاص بالمعرض الزراعى الدولى "صحارى 2013 " بقاعة المؤتمرات والذى سيستمر حتى الخميس المقبل حيث سيتم الإعلان عن المشروع القومى لتطوير سلالة الجاموس المصرى والذى تقوم مؤسسة مصر الخير من خلال مزارعها بتطويرها.

وسيشارك بالمعرض نحو 500 شركة مصرية وعالمية تقدم أحدث التقنيات العالمية التى أدخلت مؤخرا على القطاع الزراعى، حيث يزور المعرض ما يقرب من ربع مليون زائر سنويا من مصر وكافة دول العالم من المنتجين والوكلاء لمستلزمات الإنتاج الزراعى.

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مصر 365

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