فريق «همتي» يقدم الهدايا والورود للمرضى في يوم الفرحة

سعيد الباحص (الدمام)

بمناسبة الذكرى الـ 83 لليوم الوطني سجل عدد من أعضاء ومشرفي فريق «همتي لإسعادهم» التطوعي بالمنطقة الشرقية زيارة إنسانية لمرضى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام وتمت الزيارة بدعم من رجل الأعمال فهد الحقيل وأناب عنه بالحضور شقيقة خالد الحقيل وحضور ومشاركة الفنان عبدالمحسن وجاءت الزيارة الإنسانية التطوعية بهدف تقديم التمنيات والدعوات بأن يمن الله على المرضى بالصحة والعافية والشفاء. وكان في استقبال الفريق لدى وصوله طلال الصويغ منسق العلاقات العامة بالمستشفى حيث قدم كل من خالد الحقيل والفنان عبدالمحسن النمر وأعضاء الفريق بعض الهدايا للمرضى. وأثنى كل من رجل الأعمال خالد الحقيل والفنان عبدالمحسن النمر على بادرة الفريق وقالا إن الدعوة لمثل هذه الزيارات تساهم في زرع الثقة لدى المريض بأن هناك من يشاركه آلامه وأوجاعه. وأكد رئيس الفريق سلمان الشمري على أهمية دور الإنسان التطوعي بقوله: «يعد العمل التطوعي وحجم الانخراط فيه رمزا من رموز تقدم الأمم وازدهار مجتمعها، وهو مطلب من متطلبات الحياة المعاصرة، فبعض الأجهزة الرسمية ودور المستشفيات بما تقوم به مشكوره ليس كافيا لوحده دون المشاركة الاجتماعية الفعالة للمواطنين والجمعيات الأهلية والتي تساهم بشكل فعال في عمليات التنمية». وأضاف المشرف العام على الفريق محمد الغامدي أننا كفريق نسعى من خلال زياراتنا لاحتضان المرضى بالحب والمودة ولنرسم على شفاههم وقلوبهم حب المجتمع ونشعرهم بوقفته معهم، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي الثانية ضمن سلسلة من الزيارات المبرمجة مسبقا للفريق.