أكبر علم في العالم و30 فعالية شبابية وعائلية في الأحساء

عبداللطيف الوحيمد (الأحساء)

تنظم محافظة الأحساء اليوم عروضا تراثية تشمل الفنون والحرف والألعاب الشعبية، بالإضافة إلى الأعمال المسرحية ومسابقات لأفضل زي وطني ومسيرة للأطفال ورسوم جدارية ومسابقات وأناشيد وأمسيات شعرية ومحاضرات وندوات وطنية وألعاب نارية بالإضافة إلى العروض الرياضية وعروض الطيران بالتنسيق مع القوات الجوية، كما سيتم رفع أكبر علم في العالم. وتقرر أن تبدأ الفعاليات من بعد صلاة المغرب وحتى الحادية عشرة ليلا على أن تتولى تنظيمها أمانة الأحساء والمكتب الرئيسي لرعاية الشباب وجمعية الثقافة والفنون والنادي الأدبي والإدارة العامة للتربية والتعليم وجامعة الملك فيصل ومركز التنمية الاجتماعية والهيئة العامة للسياحة والآثار وغرفة الأحساء.وأبلغ مدير المكتب الرئيسي لرعاية الشباب في الأحساء المشرف العام على الفعاليات الشبابية باليوم الوطني يوسف بن صالح الخميس بأن أمير المنطقة الشرقية وجه بضرورة تعدد مواقع الاحتفال تأكيدا لمكانة هذا اليوم في نفوس أبناء الوطن لما يحمله من رسالةٍ ساميةٍ ونبيلةٍ وقيمةٍ ينبغي الوقوف عندها، مشيرا إلى أن لجنة الاحتفالات في الأحساء قررت أن تقام فعاليات اليوم الوطني لمدة ثلاثة أيام في العديد من المواقع من أجل إتاحة الفرصة لجميع أهالي الأحساء للمشاركة فيها بيسر وسهولة. وأول المواقع المنتزه البيئي ومخصص للعائلات وتشرف عليه أمانة الأحساء، والثاني جامعة الملك فيصل وتشرف عليه الجامعة، والموقع الثالث ملاعب الإدارة العامة لتربية والتعليم، والموقع الرابع قصر إبراهيم الأثري وهو مخصص للعائلات ويقام بالشراكة بين المكتب الرئيسي لرعاية الشباب وجمعية الثقافة والفنون والهيئة العامة للسياحة والآثار والموقع الخامس مخصص للشباب وسيكون في نادي الفتح الرياضي ويشرف عليه المكتب الرئيسي لرعاية الشباب والموقع السادس في ساحة الاحتفالات في قرية الكلابية ويقام بالشراكة بين المكتب الرئيسي لرعاية الشباب ولجنة التنمية الأهلية بالكلابية وسوف يستقبل أهالي القرى الشرقية والشمالية.وقال الخميس إن احتفالات اليوم الوطني في الأحساء المخصصة للشباب تتميز بـ 30 فعالية منوعة، مبينا بأن تنظيم المكتب الرئيسي لرعاية الشباب في الأحساء للاحتفالات باليوم الوطني بهذه الصورة الكبيرة والتنوع في البرامج والفعاليات والمواقع يأتي ضمن خطة الإدارة العامة للنشاطات الشبابية.