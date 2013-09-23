أخبار عاجلة

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

متحف المصمك يستقبل الزوار خلال إجازة اليوم الوطني

Google+ Print
متحف المصمك يستقبل الزوار خلال إجازة اليوم الوطني متحف المصمك يستقبل الزوار خلال إجازة اليوم الوطني

 سعاد الشمراني (الرياض)

يستقبل متحف المصمك الزوار خلال إجازة اليوم الوطني، حيث سيقدم المتحف عروضا مرئية عن توحيد المملكة والمواقع الأثرية والتراثية بالمملكة، ومشهدا مرئيا آخر عن الآثار وتراث المملكة داخل المتحف، وتوزيع حقيبة إعلامية تقدم كهدية للأطفال، وحقيبة أخرى تحتوي على علم المملكة العربية ، وبروشرات تحمل صورا للملك ومعالم أثرية وتراثية وحضارية، وبوسترات تحمل شعار المناسبة، وعدد من الهدايا للزوار.ويعد متحف المصمك التاريخي مقصدا سياحيا لضيوف الدولة والسياح وزوار العاصمة وسكانها، إضافة إلى زيارات طلبة المدارس، وقد افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في شهر محرم من العام الماضي 1433هـ، العروض المتحفية التي تم تطويرها في متحف المصمك ضمن برنامج تطوير المتاحف.وأصبح المتحف بعد إعادة تطويره، أحد المتاحف المتطورة على مستوى المملكة، وبات نموذجا راقيا للمتاحف الحديثة من حيث العروض المتحفية، وحاضنا لأهم الذكريات التاريخية المرتبطة بكيان المملكة وانطلاقة توحيدها.ويضم المتحف بعد تطويره عددا من القاعات، الأولى تتحدث عن الرياض زمن استردادها، والثانية عن دخول المصمك، وخصصت القاعة الثالثة للرواد الذين شاركوا الملك عبدالعزيز في عملية استرداد الرياض، ثم قاعة الرياض التاريخية، وقاعة تتحدث عن مبنى المصمك ومكوناته وطريقة بنائه والمواد المستخدمة فيه، وقاعة تعرض الاستخدامات التي عرفها مبنى المصمك في عهد الملك عبدالعزيز، وقاعة تحوي صورا للملك عبدالعزيز في مختلف مراحل عمره ونصوصا من أقواله المأثورة.يذكر أن متحف المصمك التاريخي يستقبل الزوار على فترتين صباحية ومسائية من 8 إلى 12 ظهرا ومن 4 إلى 9 مساء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً