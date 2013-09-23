متحف المصمك يستقبل الزوار خلال إجازة اليوم الوطني

سعاد الشمراني (الرياض)
يستقبل متحف المصمك الزوار خلال إجازة اليوم الوطني، حيث سيقدم المتحف عروضا مرئية عن توحيد المملكة والمواقع الأثرية والتراثية بالمملكة، ومشهدا مرئيا آخر عن الآثار وتراث المملكة داخل المتحف، وتوزيع حقيبة إعلامية تقدم كهدية للأطفال، وحقيبة أخرى تحتوي على علم المملكة العربية السعودية، وبروشرات تحمل صورا للملك ومعالم أثرية وتراثية وحضارية، وبوسترات تحمل شعار المناسبة، وعدد من الهدايا للزوار.ويعد متحف المصمك التاريخي مقصدا سياحيا لضيوف الدولة والسياح وزوار العاصمة وسكانها، إضافة إلى زيارات طلبة المدارس، وقد افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في شهر محرم من العام الماضي 1433هـ، العروض المتحفية التي تم تطويرها في متحف المصمك ضمن برنامج تطوير المتاحف.وأصبح المتحف بعد إعادة تطويره، أحد المتاحف المتطورة على مستوى المملكة، وبات نموذجا راقيا للمتاحف الحديثة من حيث العروض المتحفية، وحاضنا لأهم الذكريات التاريخية المرتبطة بكيان المملكة وانطلاقة توحيدها.ويضم المتحف بعد تطويره عددا من القاعات، الأولى تتحدث عن الرياض زمن استردادها، والثانية عن دخول المصمك، وخصصت القاعة الثالثة للرواد الذين شاركوا الملك عبدالعزيز في عملية استرداد الرياض، ثم قاعة الرياض التاريخية، وقاعة تتحدث عن مبنى المصمك ومكوناته وطريقة بنائه والمواد المستخدمة فيه، وقاعة تعرض الاستخدامات التي عرفها مبنى المصمك في عهد الملك عبدالعزيز، وقاعة تحوي صورا للملك عبدالعزيز في مختلف مراحل عمره ونصوصا من أقواله المأثورة.يذكر أن متحف المصمك التاريخي يستقبل الزوار على فترتين صباحية ومسائية من 8 إلى 12 ظهرا ومن 4 إلى 9 مساء.