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جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تحتفل باليوم الوطني

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جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تحتفل باليوم الوطني جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تحتفل باليوم الوطني

 مريم الصغير (الرياض)

برعاية مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى بنت محمد العميل.. تنظم عمادة شؤون الطالبات برنامجا يحتوي على فقرات متنوعة احتفالا باليوم الوطني الثالث والثمانين وذلك غدا الساعة العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا بمركز خدمات الطالبات محطة A4.وأوضحت عميدة شؤون الطالبات الدكتورة انتصار بنت عبدالعزيز المطوع أن العمادة حريصة في أنشطتها على تطوير قدرات ومهارات الطالبات لذلك سيشهد الحفل تكريم الفائزات في مسابقة اليوم الوطني والتي أعلن عنها مسبقا وتتضمن محاورها اختيار أفضل قصيدة ومقال عن الوطن باللغة العربية الفصحى.وأفادت أن الحفل يتخلله «أوبريت» وسيقام ركن تعريفي لعرض أهم ما كتب عن تاريخ المملكة ومعرض للطالبات يحتوي على المقتنيات التراثية، كما يصاحب هذه الفعاليات ورشة عمل تقدم للطالبات بعنوان «كل عام وأنا سعودية».الجدير بالذكر أن الدعوة تم توجيهها إلى كافة منسوبات الجامعة من أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية والطالبات للمشاركة بالفعاليات المقامة.

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