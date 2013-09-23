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مرور حائل ينهي استعداداته لليوم الوطني ويحذر المستهترين

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مرور حائل ينهي استعداداته لليوم الوطني ويحذر المستهترين مرور حائل ينهي استعداداته لليوم الوطني ويحذر المستهترين

 راشد الثويني (حائل)

أنهت إدارة المرور في منطقة حائل كافة الاستعدادات للاحتفالات لليوم الوطني بوضع خطة مرورية متكاملة لتغطية جميع المواقع التي ستشهد كثافة متوقعة على الطرق الرئيسية وكذلك التقاطعات والاشارات الضوئية وامام المنتزهات والحدائق العامة والاسواق التجارية بهدف تسهيل حركة السير وانسيابية الحركة من خلال نشر الضباط والافراد الميدانيين والاداريين، واضاف الناطق الاعلامي لمرور حائل المقدم بندر الحربي بان ادارة المرور ستعمل خلال اجازة اليوم الوطني لاستقبال المراجعين وانهاء معاملاتهم في جميع الشعب والاقسام، ودعا مدير ادارة مرور منطقة حائل العقيد بدر الضاوي قائد المركبات الى التحلي بالاخلاق الحسنة والابتعاد عن ارتكاب المخالفات المرورية وعدم مضايقة سالكي الطرق، واضاف العقيد الضاوي بان ادارة المرور لن تتهاون مع مثل تلك المخالفات والتي قد تصل الى حجز المركبة وايقاف السائق، واختتم العقيد تصريحه بالتأكيد على اظهار فرحة اليوم الوطني بما لا يعكر صفو الاخرين ويسبب لهم الازعاج.

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