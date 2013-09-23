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جامعة الملك سعود تحتفي بالوطن ببرامج وعروض تحكي مسيرة النماء

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جامعة الملك سعود تحتفي بالوطن ببرامج وعروض تحكي مسيرة النماء جامعة الملك سعود تحتفي بالوطن ببرامج وعروض تحكي مسيرة النماء

    أنهت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود استعداداتها بعدد من البرامج المميزة للاحتفال باليوم الوطني باكورتها معرض عمادة شؤون الطلاب المتضمن برامج مختلفة بالبهو الرئيسي للجامعة يشتمل على التعريف بالخدمات والرعاية الطلابية وبرامج النشاط الموجهة لخدمة المجتمع والتفاعل مع همومه وقضاياه كما يشتمل على أهم المنجزات الوطنية وما تحقق خلال مسيرة الوطن من تقدم وتنمية. ويحمل المعرض رسائل حب تجاه الوطن فيما تقوم إدارة التوثيق والإعلام بعمادة شؤون الطلاب وبالتنسيق مع وزارة الإعلام والتلفزيون السعودي بعرض فيلم وثائقي يحكي منجزات الوطن ومسيرة الخير في الوطن.

ويقوم نادي المسؤولية الاجتماعية بعرض فيلم مدته دقيقتان بالبهو الرئيسي تحت عنوان (وطني..مسؤوليتي) يشارك فيه عدد من نجوم الإعلام والموظفين والضباط واللاعبين وذوي الاحتياجات الخاصة أما إدارة الإسكان فستقوم بتدشين رفع علم المملكة على سارية بارتفاع (14) مترا في وسط مجمع إسكان الطلاب بالجامعة تعبيراً رمزياً عن كيان الوطن وشاهداً يومياً على حضور الوطن في وجدان الطلاب وموظفي الإسكان.

كما أعدت الطالبات برامج للاحتفال بالمناسبة تنطلق بركن التراث والفلكلور والشعر الوطني الذي تقيمه أندية الطالبات بوكالة العمادة لشؤون الطالبات ممثلة بنادي اللغة الفرنسية ونادي التاريخ ونادي مجتمعي ونادي الأشعة وذلك بالمدينة الجامعية الجديدة للطالبات إضافة إلى تخصيص زيارة لطالبات الشراكة الطلابية لكل من مركز الملك عبد العزيز التاريخي ومتحف صقر الجزيرة تزامناً مع اليوم الوطني اضافة لحائط (شكرا وطني) وهو بنر حائطي طوله 6 أمتار يحوي توقيعات الطالبات للتعبير عن حبهن للوطن وكذلك ألف رسالة حب للوطن في سماء المملكة إلى جانب معرض الملك عبد العزيز وهو معرض كامل لصور الملك عبد العزيز وللمملكة العربية ولإبراز معالمها وسيعرض مصاحب بعنوان "حكاية علم" إضافة إلى اوبريت الوطن وهو وصلات إننشادية يشارك فيها عدد من طالبات (فريق إشراقة الإنشادي).

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