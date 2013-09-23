أخبار عاجلة

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اتحاد الشغل فى تونس يقرر تنظيم مسيرات فى البلاد للضغط على الحكومة

Google+ Print
اتحاد الشغل فى تونس يقرر تنظيم مسيرات فى البلاد للضغط على الحكومة اتحاد الشغل فى تونس يقرر تنظيم مسيرات فى البلاد للضغط على الحكومة

قرر الاتحاد العام التونسى للشغل، أكبر منظمة نقابية فى تونس، تنظيم مسيرات فى مختلف جهات البلاد للضغط على الإسلامية غداة تقديمه خارطة طريق لحل الأزمة السياسية.

وجاء قرار الاتحاد فى أعقاب اجتماع هيئته الإدارية بعد أن طرح مبادرة للمرة الثانية منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمى فى 25 تموز/يوليو الماضى لكنها لم تحظ بقبول صريح من قبل حركة النهضة الإسلامية التى تقود الائتلاف الحاكم.

وجاء فى بيان للاتحاد الذى يتمتع بنفوذ سياسى واسع ويضم أكثر من 800 ألف عضو من الطبقة العاملة "قررت الهيئة الإدارية الوطنية تنظيم مسيرات فى الجهات تتوج بمسيرة وطنية ضخمة".

وأضاف البيان أن الهيئة "عبرت عن تقديرها لكل الأطراف التى قبلت خارطة الطريق وأكدت استياءها من توخى بعض الأطراف وخاصة حركة النهضة نهج المناورة مما خلق أزمة سياسية خانقة أفرزت أزمة اقتصادية واجتماعية أثرت على العمال ورجال الأعمال".

وقال حسين العباسى أمين عام اتحاد الشغل، فى مؤتمر صحفى السبت "تلقينا ردود الأحزاب، الائتلاف الحاكم قبل بالمبادرة وليس بخارطة الطريق، بيان حركة النهضة لم يتضمن موقفا دقيقا من بنود الخارطة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج