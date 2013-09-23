محافظ سوهاج يشهد حفل ختام أنشطة السباحة

شهد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج حفل ختام أنشطة السباحة لموسم صيف 2013م والذى أقيم بمجمع حمامات السباحة بالإستاد الرياضى بسوهاج بحضور شعبان قنديل سكرتير عام مساعد المحافظة، ومحمد شكب رئيس مدينة سوهاج وأحمد الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج.

وبدأ الحفل بتقديم بعض عروض السباحة للاعبين من جميع المراحل السنية المختلفة وكذلك تم تقديم عرض السباقات 50م، وتضمن أيضا عرضا آخر للقفز وعرض للمنقذين، كما شهد الحفل تكريم المتفوقين من اللاعبين فى مختلف الألعاب.

حيث قدم لهم المحافظ الجوائز وشهادات التقدير، وقد وجه الشكر للشباب والرياضية بسوهاج، مشيرا إلى أنها الزيارة الأولى لمنشأة رياضية ولن تكون الأخيرة، متمنيا رؤية مسابقات صيفية وأبطال على أرض سوهاج يمثلون مصر فى المحافل الدولية.

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