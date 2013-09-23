ائتلاف "متحدون" يستنكر التفجير الذى استهدف مجلس عزاء بجنوبى بغداد

استنكر ائتلاف (متحدون) الذى يتزعمه أسامة النجيفى رئيس مجلس النواب العراقى، التفجير الإجرامى الآثم الذى استهدف مجلس عزاء فى منطقة الدورة جنوبى بغداد بعد يوم واحد من جريمة مماثلة بمدينة الصدر شرقى بغداد.. مشيرا إلى أن استهداف مجالس العزاء فى المنطقتين يؤكد أن عدو العراق واحد وهدفه تدمير وطننا وإشعال نيران الفتنة بين أبنائه.

وأضاف الائتلاف ـ فى بيان مساء أمس الأحد- أن المخططات الآثمة بدأت تتضح وهى تزداد كلما لاحت فى الأفق بوادر اتفاق وانتقال نحو الاستقرار، مشددا على أن إفشال هذا المسعى الخبيث بات مسؤولية كل الكتل السياسية والعراقيين بصورة عامة لأنه يستهدفهم بلدا وشعبا.

> وطالب البيان، الأجهزة الأمنية بالتحرك لوقف سفك الدم العراقى، والحكومة العراقية بالنهوض بواجبها من أجل وضع ميثاق الشرف موضع التنفيذ حماية للشعب العراقى الذى يفجع كل يوم بمثل هذه التفجيرات.

> كان تفجير انتحارى بحزام ناسف استهدف مساء الأحد مجلس عزاء بمنطقة الدورة جنوبى العاصمة بغداد، مما أسفر عن مقتل وإصابة 46 شخصا فى حصيلة أولية، فيما استهدف تفجير بسيارتين مفخختين مساء أمس السبت مجلس عزاء بمدينة الصدر شرقى بغداد، أسفر عن مقتل وإصابة 275 شخصا بحسب حصيلة رسمية.