إطلاق نظام الاستغاثة SOS الأول من نوعه عالمياً

كشف معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي أن نظام الاستغاثة الذي أطلقته شرطة دبي تحت مسمي "أمنك بلمسة زر" والذي يتضمن تحميل برنامج SOS على الهواتف المحمولة يعتبر الأول من نوعه في العالم الذي يتيح للمواطنين والمقيمين الاتصال مباشرة على غرفة العمليات بمجرد الضغط على الزر أو تشغيل البرنامج، كما يتيح للمواطنين الاتصال على العمليات والحصول على أرقام هواتف القنصليات والسفارات الإماراتية في كافة أنحاء العالم في حال طلب المساعدة، كما أنه مربوط بالإسعاف.

فاعلية كبيرة

وأكد معالي الفريق تميم أن النظام تمت تجربته في أكثر من 10 دول مؤخراً وأثبت فاعلية كبيرة، ويقوم البرنامج بالاتصال مباشرة بغرفة عمليات شرطة دبي من أية منطقة في العالم، كما أنه يحمل مجاناً للمواطنين والمقيمين، وفي ما يتعلق بجهاز "لمسة بأمن زر" تم تركيب 70 جهازاً في مناطق مختلفة في دبي وهو مخصص لكبار السن ومرضى القلب والنساء ممن يعيشون بمفردهم وذوي الاحتياجات الخاصة، ويقوم بتحديد موقع المتصل وإعادة الاتصال به في غضون ثوان معدودة وتقديم المساعدة المطلوبة، مفيداً أنه متاح مجاناً للمواطنين، في ما سيتم دراسة توفيره للمقيمين بمبلغ رمزي.

تحميل ذكي

وقال الفريق تميم إنه بتطبيق نظام الاستغاثة "أمنك بلمسة زر" أصبح بإمكان غرفة عمليات شرطة دبي التعرف إلى مكان أي مواطن في أية بقعة في العالم، شريطة أن يكون مشتركاً في تطبيق "اس. او. اس"، عبر تحميله على الهواتف الذكية من خلال الابل استور او الغوغل بلاي، شريطة ان يكون مقيماً في الدولة وحسن السير والسلوك.

تجربة ناجحة

وأشار الفريق تميم إلى أن "أمنك بلمسة زر" تمكن من إنقاذ شاب إماراتي كان موجوداً في إحدي المدن الروسية، وهي مدينة "كازان" ضمن فريق كرة اليد الإماراتي في رحلة تدريب، حيث أصيب بمرض مفاجئ، وتم إنقاذه باتصال رئيس البعثة عبر هاتفه المحمول من خلال تطبيق "اس . او . اس" بغرفة العمليات التي قامت بدورها على الفور بالاتصال بسفارة الإمارات بموسكو، وتم نقل اللاعب في طائرة خاصة لإحدى المستشفيات والتكفل بدفع كافة المصاريف المطلوبة.

وأفاد تميم ان نظام الاستغاثة نجح محلياً أيضاً من خلال جهاز يركب في معصم المسنين والمرضي المقيدين لدي هيئة تنمية المجتمع، وغرفة عمليات شرطة دبي، ويعيشون بمفردهم، وأنه بمجرد الضغط على زر في الجهاز يتم توصيله بغرفة العمليات مباشرة وبالإسعاف، حيث تتم الاستجابة للاستغاثة في غضون دقائق معدودة.

آلية العمل

قال الرائد عدنان علي محمد رئيس قسم المستحدثات التقنية بالإدارة العامة للخدمات الإلكترونية بشرطة دبي إن نظام الاستغاثة «أمنك بلمسة زر» عبارة عن ساعة إلكترونية توضع في يد المريض أو المسن تمكنه من الاتصال بغرفة العمليات بمجرد الضغط على الزر في حال شعوره بالتعب أو احتياجه للمساعدة، ويقوم الجهاز بإعطاء إشارة لغرفة العمليات بشرطة دبي في أقل من دقيقة، وبعدها يتم الاتصال به من قبل المناوب، وتوجيه أقرب دورية شرطة إليه في دقائق معدودة.

ولفت أيضا إلى أن تحميله يستلزم تسجيل البيانات الشخصية، وأن البرنامج مرتبط بالسجل الجنائي في غرفة العمليات، وأن أصحاب السوابق لن يتم قبول طلبهم، موضحاً أن الغرض من هذا ألا يكون التطبيق في يد أي مستهتر، فهو فقط للاستغاثة سواء من داخل الدولة أو من أية بقعة في العالم، لافتاً إلى أنه تم تجريب التطبيق خلال الفترة الماضية في اكثر من 11 دولة أوروبية وخليجية، ومنها ألمانيا وسويسرا وعمان وتايلاند، وغيرها، وأثبت نجاحاً كبيراً، وأسهم في مساعدة بعض المواطنين.