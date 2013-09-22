وزارة الدفاع الليبية : طائرة استطلاع تابعة للأمم المتحدة تجوب سماء بنغازي

أكدت وزارة الدفاع الليبية اليوم الأحد أن الطائرة التي يشاهدها سكان مدينة بنغازي في سماء المدينة تعود لقوة (أفريكوم) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع عبدالرزاق الشباهي ـ في تصريحات اليوم الأحد – ” إن طائرة استطلاعية تعود لقوة (أفريكوم) التابعة للأمم المتحدة مهمتها التصوير والاستطلاع وحماية المدنيين”.

وأوضح الشباهي أن وزارة الدفاع كانت قد اتفقت في وقت سابق مع (أفريكوم) ضمن اتفاقية محددة لحماية سماء ليبيا أثناء ثورة 17 فبراير، وانتهت منذ شهر يونيو الماضي، وبطلب من الحكومة المؤقتة عادت الطائرة لسماء البلاد مرة أخرى.

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