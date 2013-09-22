بويابس: البلدية المعوّق الرئيس للمشاريع المرورية

| كتب ناصر الفرحان |

>أكد المرشح في انتخابات المجلس البلدي 2013 احمد بويابس ان «بلدية الكويت المتسبب الرئيسي في عدم انجاز المشاريع المرورية والمتسبب الرئيسي بالازدحامات المرورية وفق ما اعلنه قطاع المرور.>وأوضح بويابس خلال مؤتمره الصحافي الذي اقامه مساء اول من أمس ان «العديد من مناطق الدائرة الرابعة تعاني من ازدحامات مرورية تصل ذروتها اثناء الدوامات الرسمية ويكاد خط السير يتوقف لأوقات طويلة»، مبيناً ان «مناطق الجابرية والسرة وقرطبة وبيان ومشرف تزداد فيها الازدحامات يومياً».>وقال «ان كارثة محطة مشرف هي الأشهر على النطاق البيئي في الكويت»، مطالباً بـ«تحديد المسؤول المتسبب عن هذه الكارثة والتي ما زال اهالي المنطقة يعانون من توابعها، ولذا يجب ان يتم كشف المخاطر الحقيقية لها ليأخذ الناس حذرهم منها».>واشار الى ان «اهالي منطقة مشرف يعانون من مضخة المياه الموجودة في المنطقة»، متمنياً ان «يتم نقلها الى مكان اخر او فتح مداخل ومخارج بديلة تخفف من الزحام»، لافتا الى أن «منطقة بيان تعاني من سوء الخدمات المرورية عبر استحداث الطرق والشوارع وترميمها»، مطالبا الجهات المختصة بـ«العمل على الانتهاء من توفير تلك الخدمات وانجازها بأسرع وقت ممكن».>وطالب بويابس بـ«مداخل ومخارج اضافية لمنطقتي السرة وقرطبة ومعالجة الازدحامات المرورية في شارع دمشق والدائري الرابع»، مؤكدا ان «هاتين المنطقتين تعانيان من نقص حاد في كثير من الخدمات».>وشدد على أهمية تفعيل الرقابة لعضو المجلس البلدي من خلال ادائه في المجلس واللجان»، مشيراً الى «ضرورة تعديل قانون 2005/5 الذي سلب صلاحيات المجلس البلدي وقلص من مهامه وجعله مجلساً فنياً استشارياً بعكس المجالس السابقة».>وأكد على ضرورة «استئصال بؤرة الفساد وهي المادة 14 من القانون التي كانت وما زالت سببا رئيسيا في الكثير من المشاكل بين المجلس البلدي ووزير البلدية، مطالباً بضرورة تغليظ العقوبات على التجاوزات بشتى انواعها، وكذلك فصل المجلس البلدي عن البلدية مالياً وادارياً.>وزاد بويابس: «ان تحرير الاراضي الاسكانية من المتنفذين وبعض الوزارات المتسببة بأزمة الاسكان ستدفع نحو توفير السكن الملائم للمرأة الكويتية من خلال دمج سكنها مع السكن الخاص لدواع امنية واجتماعية ونفسية»، مطالبا بـ«تطوير عمل الجهاز التنفيذي من خلال الميكنة والارشفة الالكترونية لانجاز معاملات المراجعين من مواطنين ومقيمين في الوقت المناسب، مع التشديد من قبل البلدية لمنح تراخيص للعمارات السكنية باشتراط وجود مواقف مستقلة لكل عمارة على حدة، اضافة الى تخليص معاملات المواطنين عبر الانترنت للتسهيل عليهم».>ودعا الى «تشديد الرقابة على منطقة الجابرية من قبل اللجنة المشكلة من عدة جهات لمعالجة التجاوزات فيها»، مبيناً ان المنطقة تعاني من مشاكل جمة بسبب العزاب وكذلك مشاكل بيع الشقق فيها دون اذن من البلدية لوجود تجاوزات فيها، مطالباً بازالة المدارس الخاصة والمعاهد والاندية الصحيه، ومعالجة الازدحامات المرورية فيها وابعاد المصانع الكيماوية عن الجهراء حتى لا تتكرر مأساة ام الهيمان.