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موسكو تتهم الغرب بـ"العمى والابتزاز" بشأن سوريا

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موسكو تتهم الغرب بـ"العمى والابتزاز" بشأن سوريا موسكو تتهم الغرب بـ"العمى والابتزاز" بشأن سوريا

كتب : ا ف ب منذ 31 دقيقة

اتهمت روسيا، اليوم، الغرب بـ"العمى" حيال سوريا وبالسعي إلى "ابتزاز" موسكو بشأن هذا الملف في الوقت الذي أصيب عناصر من القوات النظامية في تفجير انتحاري قرب دمشق وسقوط قذيفة هاون أطلقها مقاتلون معارضون في حرم السفارة الروسية وسط العصامة السورية.

ومع قرب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، تتواصل الاتصالات بغية استصدار قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن تدمير الترسانة الكيميائية السورية بحلول منتصف العام 2014، تستمر روسيا على موقفها الرافض لتضمين هذا القرار أي تلويح باستخدام القوة، وهو ما يسعى إليه الغرب.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم، إن ""شركاءنا الأمريكيين بدأوا يمارسون الابتزاز معنا (ويقولون) إنه إذا لم تدعم روسيا قرارا في مجلس الأمن على أساس الفصل السابع، فإننا سنوقف العمل في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، وذلك في مقابلة مع "تشانل وان" (القناة الأولى) أوردتها وكالات الأنباء الروسية.

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