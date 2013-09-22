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«مجلس الدولة»: تجاوزات «هيئة القضايا» تصل إلى مرتبة السب

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«مجلس الدولة»: تجاوزات «هيئة القضايا» تصل إلى مرتبة السب «مجلس الدولة»: تجاوزات «هيئة القضايا» تصل إلى مرتبة السب
شن المستشار حمدى ياسين، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، هجوما حادا على بعض قضاة هيئة قضايا الدولة، المشاركين فى الحوار المجتمعى بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، وقال، فى مؤتمر صحفى، الأحد: «ما ورد بهذه المناقشات من تطاول وتجاوز فى حق المجلس أمر غير مقبول، ونملك الرد عليه، لكننا لا نريد النزول إلى هذا المستوى المتدنى من الحوار، خاصة أننا هيئة قضائية تعتز بمكانتها، ودورها فى إعادة الحقوق وحماية الحريات لأبناء هذا الشعب، ونطالب الجميع بأن يكف لسانه عن مجلس الدولة وقضاته». واعتبر اتهام قضاة المجلس بالتسبب فى تأخر الفصل فى الدعاوى ادعاءات يحاسب عليها القانون، وليس لها سند، وتصل إلى مراتب السب والقذف، متسائلا: «ماذا يجدى الهيئة فى الهجوم على اختصاص المجلس، خاصة أنه لن يجعلها قادرة على الفصل فى أى منازعة إدارية، لأنها هيئة لا تعتلى منصة القضاء لتفصل فى أى منازعة بنص الدستور».

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