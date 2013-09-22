مجدي يعقوب: الدستور هو قلب الوطن.. والعالم سينبهر به لو حقق العدالة

كتب : محمد عاشور منذ 21 دقيقة

قال الدكتور مجدي يعقوب عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الدستور مثل القلب بالنسبة للوطن، مشيرا إلى أنه لديه شعور بالتقدم، وكل أعضاء اللجنة يريدون السماع لآراء الشعب.

وأضاف يعقوب، خلال برنامج "لقاء خاص" على فضائية "دريم"، أن هناك تفاعلا كبيرا من لجنة تعديل الدستور والشعب المصري، لافتا إلى أن اللجنة بها أعضاء من كل فئات المجتمع، منوها بأن الشعب الشعب المصري ما هو إلا كتلة، ويجب أن تكون هذه الكتلة متكافئة.

وأشار يعقوب إلى أنه من يجد نفسه غير ممثل في اللجنة فهو مدعو لمقابلة أعشاء اللجنة ليعطي رأيه، مؤكدا أنه يجب أن يتم التوافق على الدستور بنسبة لا تقل عن 75 %، وأنه يجب أن يحاول الـ25% الباقية أن يقنعوا أنفسهم برأي الأغلبية، ولا يخرجوا غاضبين.

وتابع "لم أكن أتوقع حدوث ثورة 30 يونيو، والملايين التي خرجت في الميادين فاجأتني كثيرا، والشعب المصري علمنا درسا في الإرادة والقدرة على التغيير".

ولفت يعقوب إلى أن العالم المعترض على ما يحدث في مصر سينبهر عندما يرى دستور مصر الجديد يحققق العدل والمساواة بين المصريين.