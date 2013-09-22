الإفراج عن مالك موقع “جفرا نيوز” الإخباري الأردني ورئيس تحريره

أفرج مدعي عام أمن الدولة الأردني علي مبيضين اليوم الأحد عن رئيس تحرير موقع (جفرا نيوز) الإخباري أمجد معلا ومالكه نضال فراعنة ، كون توقيفهما يعد مخالفا للقانون.

كان النائب العام الأردني عبدالله أبوالغنم قد قرر الأسبوع الماضي توقيف معلا وفراعنة لمدة يوما ، بتهمة الإساءة إلى مصالح الأردن والأردنيين وتعكير صفو علاقات مع دولة شقيقة ونشر أخبار كاذبة ومسيئة عنها..وفق ما أفاد به مصدر قضائي أردني.

يشار إلى أن مدعي عام عمان صالح الشوابكة كان قد أحال قضية فراعنة ومعلا إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة لكن المحكمة قالت إن الأمر لا يقع ضمن اختصاصها..فيما رفضت محكمة بادية عمان تكفيلهما الأسبوع الماضي.

جدير بالذكر أن مركز حماية وحرية الصحفيين الأردنيين قد أدان توقيف فراعنة ومعلا ، خاصة بعد أن رفض المدعي العام الإفراج عنهما بكفالة وإخلاء سبيلهما.

ا.ش.ا