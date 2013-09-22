"تعاونيات البناء" تطرح 60 وحدة سكنية للحجز بـأكتوبر

أعلن الدكتور حسام رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء، عن فتح باب الحجز لــ60 وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، ليصل عدد الوحدات التى تم طرحها للحجز إلى 200 وحدة سكنية بدلاً من 140، استجابة لرغبات وطلبات المواطنين.

وأضاف رزق لــ"اليوم السابع"، أنه تم تحديد غدا الاثنين كموعد لتلقى طلبات الحجز، على أن يتم إجراء القرعة العلنية 7 أكتوبر المقبل.

كان رئيس هيئة تعاونيات البناء أعلن عن طرح عدد 140 وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر من إجمالى الوحدات التى كان من المقرر طرحها وعددها 610 وحدات بمشروع الهيئة، لافتًا إلى أن الهيئة وضعت شروطًا للتقدم بطلبات الحجز على رأسها ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة عند تقديم الطلب، وألا يكون سبق أن حصل على أى وحدة سكنية تعاونية مدعومة من أى جهة حكومية، ولا يقل الدخل الشهرى عن ضعف القسط المطلوب سداده، سواء حكومة أو التأمينات للقطاع الخاص والمعاشات.

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