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كيف تتجنب الأمراض فى موسم الحج؟

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كيف تتجنب الأمراض فى موسم الحج؟ كيف تتجنب الأمراض فى موسم الحج؟

فى موسم الحج ومع الزحام الشديد، وتجمع الأشخاص من مختلف بلدان العالم، ترتفع معدلات الإصابة بالفيروسات والأمراض المختلفة، فكيف يمكننا تجنب تلك الأمراض والقيام بمراسم الحج بلا مشكلات صحية؟

يوضح الدكتور وائل صفوت، مستشار الصحة العامة وأخصائى أمراض الباطنية، والجهاز الهضمى والكبد، إلى أن الحاج يجب عليه اتباع الإرشادات الصحية العامة لتجنب إصابته بالأمراض، والتى تبدأ بعمل الفحوص الطبية اللازمة قبل السفر، كما يجب عليه الحصول على التطعيمات التى تحددها دولته فى الأوقات المناسبة.

ويشير صفوت إلى ضرورة البعد عن الازدحام والأماكن المتكدسة، وإذا اضطر الحاج إلى التواجد فى أماكن الزحام يفضل أن يرتدى كمامات تقية من انتقال الفيروسات المختلفة.

مؤكدا على أهمية منع السلام بالأيدى والتقبيل الذى يمثل وسيلة سريعة لنقل الفيروسات والميكروبات.

ويشدد صفوت على أهمية التهوية الجيدة خاصة فى الأماكن المغلقة، فلا يجب أبدا الجلوس فى أماكن مغلقة بدون تهوية مع أشخاص لا نعلم تاريخهم المرضى.
> ويفضل من وقت لآخر تطهير الأيدى، حيث تؤكد الدراسات على أن الأيدى هى الناقل الأسرع للفيروسات فى حالة تلوثها لذا، يجب التأكد دائما من نظافتها.

وفى حالة عدم وجود مطهرات الأيدى يمكن غسلها بالماء والصابون لقتل الميكروبات.

وفى الحج يجب الاهتمام بنوعية الأطعمة، حيث يجب الإكثار من الفواكه الطازجة، والخضروات، كما يفضل تناول الليمون والبرتقال والطماطم، والفلفل الأخضر والتوت تلك الأطعمة، التى ترفع من مناعة الإنسان وتجعله أكثر قوة فى مقاومة الأمراض.

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مصر 365