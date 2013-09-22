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الجيش الثالث: ليكن أول درس يتعلمه أبناؤنا "حب الوطن"

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الجيش الثالث: ليكن أول درس يتعلمه أبناؤنا "حب الوطن" الجيش الثالث: ليكن أول درس يتعلمه أبناؤنا "حب الوطن"

أصدر الجيش الثالث الميدانى بيانا قام بتوزيعه على مواطنى السويس بميدان الأربعين يطالب الجميع فيه بالالتفاف حول الوطن مع بداية عام دراسى جديد.

وأضاف البيان "لنبدأ مع أبنائنا عاما دراسيا جديدا آمنا، وليكن أول درس يتعلمه ويتذكره الجميع (حب الوطن)، لنعلم أبناءنا كيف يعتزون بمصريتهم، ولنتعلم معهم جميعاً كيف نحب .. التى ستبقى مرفوعة الرأس بعزيمة الرجال وصفاء القلوب.. ولنحى جميعاً علم مصر وقواتها المسلحة وشعب السويس".

وتابع: "نشكركم على تعاونكم المخلص وجهدكم الصادق مع رجال جيشكم الثالث الميدانى فى حربنا ضد الإرهاب الأسود التى تتهاوى رءوسه يوما بعد يوم نقدر، لكم تفاهمكم تطبيق إجراءات التأمين والحظر التى لا تستثنى أحد حتى نتمكن سوياً من القضاء على فلول الشر".

أضاف البيان "نؤكد على توقيرنا لأهلنا من كبار السن واحترامنا للمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة، وإخواننا من أصحاب المهن ذات الحاجة الماسة لاحتمال تواجدهم أثناء حظر التجوال".

واختتم البيان "نناشدكم بسرعة الإبلاغ عن أى أجسام غريبة أو تحركات مشبوهة لأى عناصر إجرامية, والتأكد من تأمين منازلكم وشوارعكم وندعوكم للتوجه بكل طاقتكم للعمل والإنتاج، لأنه السبيل الوحيد لتقدم الوطن ورخائه واستقلال إرادته ولتدور عجلة الإنتاج فى شركاتكم ومصانعكم.. نطمئنكم على أن رجال الجيش الثالث الميدانى عازمون على التضحية بأرواحهم فى سبيل تأمين أطفالنا ومدارسنا".
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مصر 365

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