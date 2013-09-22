الشبكة العربية تطالب السلطات العراقية بحماية الصحفيين‎

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الأحد، استمرار الانتهاكات والتجاوزات التي تقترف بحق الصحفيين والإعلاميين، أثناء قيامهم بدورهم المهني في تغطية الأحداث التي تشهدها العراق، الأمر الذي أصبح خطرًا جسيمًا يهدد حياتهم.

وقالت الشبكة العربية إن اعتداء الحرس الخاص بمحافظ ديالى على الصحفيين ومحاولة اختطاف أحدهم بسبب قيامهم بدورهم في نقل المعلومة للمواطنين، يعد انتهاكًا صريحًا للحريات الصحفية والإعلامية، وحلقة جديدة من حلقات استهداف وسائل الإعلام والصحفيين، للحيلولة دون قيامهم بدورهم المهني في نقل الأحداث التي تشهدها أنحاء العراق في الآونة الأخيرة.

وطالبت الشبكة السلطات العراقية برفع يدها عن وسائل الإعلام والصحفيين، مشيرة إلى أن العراق قد شهدت في الآونة الأخيرة حملة شرسة موجهة ضد وسائل الإعلام والصحفيين، تمثلت أبرز مظاهرها في منع إعلاميين وصحفيين من تأدية عملهم في تغطية بعض الأحداث كمداهمة مكتب قناة البغدادية ومصادرة جهاز البث الخاص بها في محاولة لمنع بث القناة.

ودعت الشبكة العربية السلطات العراقية لتوفير المناخ الملائم لممارسة العمل الصحفي، والتحقيق الفوري مع محافظ ديالى في الانتهاكات التي ارتكبت بحق الصحفيين.