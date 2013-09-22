العاهل السعودى يعين نائبا جديدا لرئيس الأركان

أحال العاهل السعودى، الملك عبدالله بن العزيز آل سعود، نائب رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله الحسين، إلى التقاعد، وعين مكانه الفريق الركن عبدالرحمن بن صالح البنيان، فى أحدث تغيير على صعيد المؤسسات العسكرية والأمنية، بعد موجة تعيينات خلال الأشهر الماضية.

وقالت الـ"سى.إن.إن" فى نسختها العربية إن القرار الملكى السعودى جاء بموجب مرسوم استند إلى المادة 28 من نظام خدمة الضباط، التى تشير إلى أن الترقية إلى رتبة "فريق أول" وإنهاء خدمة أصحاب مرتبة "الفريق" و"فريق أول" يكون بقرار من القائد الأعلى، أى العاهل السعودى إلى جانب ما عرضه وزير الدفاع الذى طلب منه المرسوم تنفيذ الأمر.

كانت المملكة قد شهدت خلال الأشهر الماضية عدة تبادلات بالمناصب، ففى مطلع أغسطس الماضى أعاد العاهل السعودى تعيين محمد الطبيشى رئيسا للمراسم الملكية بعد ثلاثة أشهر على إقالته، دون اتضاح خلفيه القرار.

وفى 20 أبريل الماضى أعفى العاهل السعودى الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز من منصب نائب وزير الدفاع، وعين مكانه الأمير فهد بن عبدالله بن محمد آل سعود نائبا لوزير الدفاع برتبة وزير.

وقام العاهل السعودى فى مطلع نوفمبر الماضى بإعفاء وزير الداخلية، الأمير أحمد بن عبد العزيز، من منصبه، الذى شغله لشهور قليلة، خلفاً لولى العهد الراحل، الأمير نايف بن عبد العزيز، الذى تولى المنصب لما يقرب من 37 عاماً، وعيّن مكانه الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز.

وفى فبراير الماضى، أصدر العاهل السعودى، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا عين بموجبه الأمير مقرن بن عبدالعزيز نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء، وهو المنصب الثالث من حيث الأهمية فى المملكة بعد الملك وولى العهد، وذلك فى تطور يأتى بعد إعفاء الأمير من منصبه على رأس جهاز الاستخبارات وتعيين الأمير بندر بن سلطان خلفا له. كما تولى الأمير متعب بن عبدالله، نجل العاهل السعودى، منصب وزير الحرس الوطنى.