البشير: السودان يمتلك موارد وقدرات تؤهله لأن يكون من الدول الواعدة

أكد الرئيس السودانى عمر البشير، رئيس المؤتمر الوطنى الحاكم، عزم بلاده الجاد للنهوض بالسودان فى مختلف المجالات، نظرا لما يمتلكه من قدرات بشرية وموارد وإمكانيات كبيرة تؤهله لأن يكون من الدول الواعدة، وقال "إن حزمة الإصلاحات الاقتصادية تأتى فى إطار برنامج شامل لتحقيق الرفاهية للشعب السودانى".

وأوضح البشير، فى كلمته اليوم الأحد لقيادات المرأة بحزب المؤتمر الوطنى السودانى، أن هذا اللقاء يأتى فى إطار التواصل بين القيادة والقاعدة لتمليك الحقائق وشرح الإصلاحات الاقتصادية، ودعا إلى تضافر الجهود من اجل وضع المعالجات الاجتماعية.

وأكد الرئيس السودانى، حرص بلاده على عدم تجاوزه المرأة فى كافة القضايا التى تتطلب رؤية ثاقبة، موجها المرأة فى هذا الخصوص للعب دورها الكامل فى العمل الاجتماعى والدعوى، وإحياء قيم التكافل والتراحم، مشيرا إلى الدور المميز الذى تلعبه المرأة فى الحياة العامة.

> وأضاف البشير، إن حزمة الإصلاحات الاقتصادية من شأنها إعادة توزيع الدعم للفقراء والمساكين ودعم الإنتاج وسد الفجوة فى الميزانية، لافتا للمعالجات الاجتماعية التى ستقدم الدعم المباشر نقدا لمستحقيه.

واستعرض البشير، فى اللقاء جهود الدولة فى مجال السلام كأولوية، وقدمت من اجل ذلك الكثير حتى ينعم السودان بالسلام والاستقرار.

وتطرق الرئيس السودانى، إلى لقاءاته المستمرة مع قيادات الأحزاب والقوى السياسية، بغية الوصول إلى حلول وقضايا تكون مرضية للجميع، تسهم فى حل كافة القضايا المصيرية.