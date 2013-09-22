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نيكول سابا: سعيدة بـ"مفيش مستحيل".. وأعجبتني فكرة "هاتولي راجل"

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نيكول سابا: سعيدة بـ"مفيش مستحيل".. وأعجبتني فكرة "هاتولي راجل" نيكول سابا: سعيدة بـ"مفيش مستحيل".. وأعجبتني فكرة "هاتولي راجل"

كتب : هشام أمين منذ 53 دقيقة

طرحت المطربة اللبنانية نيكول سابا، الأسبوع الماضي، أغنية جديدة بعنوان "مفيش مستحيل"، وهي "ديو" يجمعها بالمطرب الشعبي عبدالباسط حمودة.

وعن هذه التجربة، تقول نيكول لـ"الوطن": "سعيدة بتجربة "مفيش مستحيل" التي أعتبرها جديدة علىّ فى كل شيء، وقبل أن أخوض هذه التجربة كنت أفكر فى تقديم هذا الشكل منذ فترة، ولكني أجلت التنفيذ أكثر من مرة إلى أن عرض علىّ الموزع الموسيقى حسن الشافعى "مفيش مستحيل" فرحبت لأنها أغنية "مجنونة" وتركيبة جديدة علي لم أخضها من قبل، وخاصة أني بطبعى أعشق التجديد والمغامرة فى حياتى، وسعيدة بالمشاركة مع المطرب الشعبى عبدالباسط حمودة وبردود أفعال الجمهور على الأغنية، رغم أنها غير مصورة كليب".

أما عن مشاركتها كضيفة شرف في فيلم "هاتولي راجل"، والذي سيعرض في موسم عيد الأضحى المقبل، فتقول: "الظهور كضيفة شرف في عمل فني لا يقلل من شأني، حيث إننى أبحث دائمًا عن الدور الذي يعجبني حتى لو كان شرفيًا، وأعجبتني فكرة الفيلم لأنها تدور في إطار كوميدي فانتازي.

وأضاف: يشارك في بطولة مجموعة كبيرة من الشباب الذين أردت الوقوف إلى جانبهم، مثلما فعل معنا النجوم الكبار في بداياتنا الفنية، مشيرة إلى أنه يشارك في الفيلم عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف ومنهم أحمد عز".

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