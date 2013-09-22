جامعة الدول العربية تدين الهجمات الإرهابية بجنوب اليمن

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشدة الهجمات الإرهابية التى وقعت فى جنوب اليمن يوم الجمعة الماضية، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من أفراد الجيش والشرطة اليمنية.

وأعرب الدكتور نبيل العربى عن الاستنكار الشديد لهذه الهجمات التى تتنافى مع القيم الإنسانية، وتُعيق الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار الأمنى والسياسى فى اليمن الشقيق. . مؤكدا ثقته فى قدرة الحكومة اليمنية على مواجهة التحديات الراهنة. . مشدّداً على دعم الجامعة العربية للجمهورية اليمنية وتقديم كل ما يحتاجه الشعب اليمنى الشقيق من دعم ومساندة.

كما حثّ الأمين العام كافة الأطراف الوطنية اليمنية على الابتعاد عن الخلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد والمنطقة بشكل عام، داعياً إياهم للوقوف كصف واحد أمام مختلف العراقيل التى تقف أمام مسيرة التنمية والتقدم فى البلاد، مُشدّداً على ضرورة الانخراط الإيجابى فى مُجريات مؤتمر الحوار الوطنى اليمنى، وتسريع إنجاز أعماله، باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق تطلعات الشعب اليمنى فى التغيير السياسى السلمى والبناء والإصلاح وتعزيز الوحدة الوطنية.

وأشارت الأمانة العامة إلى اجتماع الدول أصدقاء اليمن الذى سيعقد فى نيويورك مطلع الأسبوع القادم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإنها تؤكد على دعوتها للدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها، حتى يتسنى لليمن تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية التى يمر بها، ويتمكن من الاستمرار فى مواجهة الإرهاب والتصدى له.