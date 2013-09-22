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بلاغ ضد وزير التضامن يطالب بمنع إقامة مقر إقليمي لمفوضية حقوق الإنسان

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بلاغ ضد وزير التضامن يطالب بمنع إقامة مقر إقليمي لمفوضية حقوق الإنسان بلاغ ضد وزير التضامن يطالب بمنع إقامة مقر إقليمي لمفوضية حقوق الإنسان

تقدم شادي طلعت مدير منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 1944 عرائض النائب العام، ضد أحمد البرعي، وزير التضامن، وذلك لقيامه بالتنسيق لفتح مقر إقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وإستعداده لإستقبال مبعوثين من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء الموافق 25/9/2013، إذ أن هذه الخطوة تعد عملاً يراد من خلاله إستهداف مؤسسات الدولة، من جيش وشرطة وقضاء، في المقام الأول، بخلاف أن وجود فرع إقليمي في سيعد حصناً للعملاء، وكل من يسعى للإستيلاء على السلطة بطرق غير شرعية عبر الضغط الخارجي.

وأعلنت منظمة إتحاد المحامين عن خطورة الموقف الحالي، والأزمات المتوقعة القادمة إذا ما نجحت خطة وزير التضامن وحملت المسؤلية على مؤسسات الدولة وتحديداً، القوات المسلحة والشرطة والقضاء، ليتحملوا المسؤلية أمام التاريخ، إذا ما وقعت الواقعة وأصبح في مصر مقر إقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

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