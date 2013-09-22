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النائب العام يبحث مع قاضي “وادى النطرون” انتدابه للعمل بالمكتب الفني

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النائب العام يبحث مع قاضي “وادى النطرون” انتدابه للعمل بالمكتب الفني النائب العام يبحث مع قاضي “وادى النطرون” انتدابه للعمل بالمكتب الفني

حضر المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية إلي دار القضاء العالي والتقي النائب العام المستشار هشام بركات في زيارة استمرت إلى ما يقرب من الساعة ونصف تبادل فيها الطرفان الحديث حول الأوضاع الراهنة في البلاد وسير العمل .

وقال مصدر قضائي مسئول بالنيابة العامة أن المستشار هشام بركات النائب العام يجرى مفاوضات مع المستشار خالد محجوب حول انتدابه للعمل بالمكتب الفني للنائب العام .

وأوضح المصدر ان اختيار محجوب جاء بعد مجموعة من التزكيات لعدد كبير من المستشارين علي رأسهم المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد وذلك بعد موقفه برفضه الاستجابة لضغوط جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء مكتب الإرشاد لحفظ قضية هروب الرئيس المعزول “محمد مرسي “وآخرين من سجن وادي النطروان .

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