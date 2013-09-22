استرجعي معنا أجمل الإطلالات في تاريخ حفل "Emmy"

يحظى حفل "Emmy " بانتباه الصَّحافة والإعلام كل عام؛ لما يظهر على سجَّادته الحمراء من أجمل الإطلالات لأشهر نجمات هوليوود.

يقام حفل "Emmy" لعام 2013 مساء هذا اليوم، لذلك قررنا أن نسترجع معكِ أجمل الإطلالات التي ظهرت على سجَّادته الحمراء في السنوات الماضية.

كان حفل العام الماضي حافلاً بأجمل الإطلالات على الإطلاق، منها: إطلالة Tina Fey بفستان رائع حمل توقيع المصممة Vivienne Westwood، وإطلالة Ginnifer Goodwin بفستان برتقاليّ أنيق من Monique Lhuillier نسَّقته بطريقة جميلة وحصلت معه على مكانة بارزة في قائمة أجمل الإطلالات، أمَّا Julianne Hough فقد بدت كالحوريَّة الحسناء بتصميم أنيق من المصمم اللبنانيّ جورج حبيقة، ولا يمكن أن ننسى إطلالة Sofia Vergara بفستان أخضر رائع من زهير مراد.

ومن الإطلالات التاريخيَّة التي ظهرت على سجَّادة الـ"Emmy" الحمراء في السنوات السَّابقة إطلالة Olivia Wilde بفستان فضيّ رائع من تصميم Marchesa في عام 2009، و إطلالةChristina Applegate بفستان من ريم عكرا في حفل عام 2008.

شاهدي أجمل إطلالات النَّجمات من السنوات السَّابقة، وانتظري معنا ظهور إطلالات جديدة في حفل "Emmy 2013" مساء هذا اليوم.