عرض "Moschino " واحتفاليَّة الثلاثين عاماً

احتفلت دار "Moschino " البارحة في عرض أزياء ربيع وصيف 2014 في أسبوع ميلان للموضة بمرور 30 عاماً على تأسيسها، حيث كان عرضاً احتفالياً بامتياز.

جمعت الدار على منصَّة عرضها عارضات أسطوريَّات كنَّ قد اختفين من على منصَّة العرض منذ سنوات، مثل: Pat Cleveland"61عاماً" إحدى أوائل العارضات السمراوات في العالم, و Alek Wek "36 عاماً"، و Erin O'Connor "35عاماً" وغيرهن.

ظهرت العارضات بحركات راقصة جميلة على أنغام أغنية "I Am What I Am" التي تغنيها Gloria Gaynor على المسرح.

وتنوَّعت المجموعة بألوانها بين الألوان المحايدة كالأبيض الأسود والبيج مع ظهور طاغٍ للون الأحمر الذي أضاف حيويَّة وجمال إلى الأزياء، كما اختلفت القطع المعروضة بين الفساتين والقطع العمليَّة الجميلة.