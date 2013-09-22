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روسيا تلغي حفلين للمطربة سيلينا جوميز بسبب "المثلية"

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روسيا تلغي حفلين للمطربة سيلينا جوميز بسبب "المثلية" روسيا تلغي حفلين للمطربة سيلينا جوميز بسبب "المثلية"

كتب : أ ش أ الأحد 22-09-2013 14:08

فوجئت المطربة الشابة سيلينا جوميز بإلغاء حفلين كان من المقرر أن تقوم بإحيائهما في 22 و 25 من سبتمبر الحالي في سان بطرسبورج وموسكو.

وحسب الموقع الفرنسي " أكتو ستار" الخاص بأخبار الفنانين فإن الروسية اتخذت قرارات واضحة تجاه المثليين وتجاه من يدافعون عنهم ولأن سيلينا من المدافعين عن حقوق المثليين فقد تم إلغاء حفليها كما حدث أيضا مع المطربة الكبيرة مادونا مؤخرا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع فى يونيو الماضي على قانون يحظر ويعاقب الترويج للمثلية وتسبب هذا التشريع في موجة من الانتقادات الدولية.

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