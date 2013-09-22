72 خبيرا كوريا غادروا محطة كهرباء العين السخنة بسبب اعتداء عمال عليهم

كتب : محمد مقلد منذ 56 دقيقة

أكد علي حسين، مدير محطة كهرباء العين السخنة، ووكيل وزارة الكهرباء بمحافظة السويس، أن 72 من الخبراء الكوريين العاملين بالمحطة، غادروا صباح اليوم؛ احتجاجا على قيام عمال مصريين بالتعدي عليهم بالسب والضرب، ورفض الخبراء جميع المحاولات للعودة للعمل، رغم وعدهم بالتحقيق مع العمال المتهمين بالاعتداء عليهم، واستبعادهم نهائيا من العمل.

وتابع حسين، أنهم قاموا بإبلاغ وزارة الكهرباء بالواقعة، مشيرا إلى أن الخبراء الكوريين يعملون لدى شركة "دوسان" الكورية الحاصلة على حق تنفيذ إنشاءات بمحطة كهرباء العين السخنة بالسويس، وأنهم رفضوا العودة للعمل رغم موافقة الإدارة على المذكرة التي أعدوها، وأكدوا من خلالها رفضهم العودة إلى المشروع، إلا بعد استبعاد العمال الذين اعتدوا عليهم.

وأوضح مدير المحطة، أن الواقعة تتلخص في أن عمال بالمشروع اشتبكوا بالأسلحة البيضاء مع بعضهم البعض، ثم قام عدد منهم بالاعتداء على الخبراء الكوريين، لم يصب أي منهم؛ بسبب اتهام العمال للشركة الكورية بأنها جلبت بعض البلطجية؛ للاعتداء على العمال المصريين داخل المحطة.