أخبار عاجلة

8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. DMC

72 خبيرا كوريا غادروا محطة كهرباء العين السخنة بسبب اعتداء عمال عليهم

Google+ Print
72 خبيرا كوريا غادروا محطة كهرباء العين السخنة بسبب اعتداء عمال عليهم 72 خبيرا كوريا غادروا محطة كهرباء العين السخنة بسبب اعتداء عمال عليهم

كتب : محمد مقلد منذ 56 دقيقة

أكد علي حسين، مدير محطة كهرباء العين السخنة، ووكيل وزارة الكهرباء بمحافظة السويس، أن 72 من الخبراء الكوريين العاملين بالمحطة، غادروا صباح اليوم؛ احتجاجا على قيام عمال مصريين بالتعدي عليهم بالسب والضرب، ورفض الخبراء جميع المحاولات للعودة للعمل، رغم وعدهم بالتحقيق مع العمال المتهمين بالاعتداء عليهم، واستبعادهم نهائيا من العمل.

وتابع حسين، أنهم قاموا بإبلاغ وزارة الكهرباء بالواقعة، مشيرا إلى أن الخبراء الكوريين يعملون لدى شركة "دوسان" الكورية الحاصلة على حق تنفيذ إنشاءات بمحطة كهرباء العين السخنة بالسويس، وأنهم رفضوا العودة للعمل رغم موافقة الإدارة على المذكرة التي أعدوها، وأكدوا من خلالها رفضهم العودة إلى المشروع، إلا بعد استبعاد العمال الذين اعتدوا عليهم.

وأوضح مدير المحطة، أن الواقعة تتلخص في أن عمال بالمشروع اشتبكوا بالأسلحة البيضاء مع بعضهم البعض، ثم قام عدد منهم بالاعتداء على الخبراء الكوريين، لم يصب أي منهم؛ بسبب اتهام العمال للشركة الكورية بأنها جلبت بعض البلطجية؛ للاعتداء على العمال المصريين داخل المحطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج

8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس