بالصور.. ضبط عاطل بحوزته ملابس وأدوات شرطية وعسكرية بشبرا الخيمة

تمكن ضباط وحده مباحث قسم اول شبرا الخيمه من ضبط عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن ، وشهرته عصام ، 24 سنه عاطل مقيم بمنطقة بيجام دائرة قسم أول شبرا الخيمه ، بناء على إذن من النيابة العامة لضبط ما يحوزه أو يحرزه من ملابس عسكريه واسلحه ناريه وذخائر .

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية اخطارا بالواقعة ، وبالفحص وبتفتيش مسكنه تم ضبط سلاح ناري فرد خرطوش و 10 طلقات خرطوش و سلاح ابيض مطواه ، وولاعه غاز علي شكل طبنجه ، وجهاز لاسلكي ماركه كانيود بالشاحن الخاص به ، وبدله بيضاء مكونه من قميص وبنطال خاصه بالزي الرسمي لهيئة الشرطه ، وقايش خاص بالبنطال عليه شعار وزارة الداخليه ، وآخر به جراب طبنجه ، ورتب خاصه برتبة نقيب شرطة وأمين شرطه أول وعلامات القبه الخاصه بوزارة الداخليه ، وبادج قميص مدون عليه شرطة القاهره ، إضافة إلى 2 كارنيه مزور الأول باسم محمد عبدالظاهر محمد ، ضابط شرطه ، ومدون عليه من الخلف شعار وزارة الداخليه جهاز الأمن العام ، والكارنيه الثاني باسم لواء ابراهيم علي حافظ شطا ، دار الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه ، وجهاز لاب توب وجهاز تاب سامسونج و 3 هواتف محموله ،ومبلغ مالي 245 جنيه

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات من ملابس عسكريه وكارنيهات لاستخدامها في انتحال صفة رجال الشرطه والنصب علي المواطنين والاستيلاء على اموالهم ، وحيازته للسلاح الناري بقصد ارتكاب وقائع سرقات المواطنين بالاكراه ، بالاشتراك مع كريم العتمومي وآخرين ، المقيمين بدائرة القسم ، حيث كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى انتحال صفة رجال الشرطه والنصب والاحتيال علي المواطنين والاستيلاء علي اموالهم كرها عنهم .

كلفت ادارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهم المذكور للوقوف علي حجم نشاطه الاجرامي وضبط باقي المتهمين ،و تحرر عن ذلك المحضر رقم 741/17566 جنايات قسم اول شبرا الخيمه لسنة 2013م ، وجارى العرض على النيابة .