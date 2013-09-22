محافظ الشرقية: إشاعة وجود قنبلة بمدرسة الناصرية هدفها عرقلة العملية الدراسية

كتب : نظيمة البحراوى وأحمد محمود منذ 48 دقيقة

قال محافظ الشرقية، الدكتور سعيد عبد العزيز، إن الإشاعة التي أطلقها البعض عن وجود قنبلة بمدرسة الناصرية الابتدائية بمدينة الزقازيق، كان الهدف منها إفساد فرحة أول يوم دراسى وعرقة العملية الدراسية، وإثارة الفزع والخوف فى قلوب الأهالى.

كان البعض ردد إشاعة عن العثور على قنبلة بداخل مدرسة الناصرية الابتدائية بمدينة الزقازيق، وعلى الفور توجه فريق من خبراء المفرقعات للمدرسة وتبين خلوها من أية متفجرات، وعقب ذلك انتظمت العملية الدراسية بالمدرسة وتفقدها المحافظ ومدير الأمن اللواء سامح الكيلانى، خلال جولتهما لتفقد عدد من المدارس فى أول يوم دراسى.