ضبط 2 من قيادات الإخوان بسوهاج لحثهم المواطنين على العصيان

قامت قوات الامن بضبط اثنين من عناصر جماعة الأخوان المسلمين بسوهاج لمشاركتهم في إحدي المسيرات التي تحث المواطنين علي عدم دفع فواتير المياه والكهرباء والتليفونات ومطالبتهم للأهالي بالأشتراك في المسيرات المؤيدة للرئيس السابق محمد مرسي لإشاعة الفوضي وتعطيل حركة المرور والمواصلات .

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقي أخطاراً بقيام مأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائي مدعومة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزي إستهدفت بعض عناصر جماعة الأخوان بالمحافظة وهما :- هيثم محمد علي السيد 40 سنة مدرس بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية طب جامعة سوهاج ويقيم بدائرة قسم ثاني سوهاج.

والسيد محمود أحمد عثمان 40 سنة مدرس بمدرسة الدعوة الأسلامية بسوهاج ، ويقيم بناحية أقصاص بمركز المراغة ، لمشاركتهم في إحدي المسيرات التي تحث المواطنين علي عدم دفع فواتير المياه والكهرباء والتليفونات ومطالبتهم للأهالي بالأشتراك في المسيرات المؤيدة للرئيس السابق محمد مرسي لإشاعة الفوضي وتعطيل حركة المرور والمواصلات.

حيث أسفر ذلك عن ضبط المتهمين ، ويشار إلي أن المتهم الأول مطلوب ضبطه وأحضاره في واقعة المحضر رقم 2408 إداري قسم ثان سوهاج 2013 ” في أحداث تعدي علي مطرانية مار جرجس “.