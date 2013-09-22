تعطل الدائري والزراعي لأكثر من 10 ساعات إثر انقلاب سيارة محملة بكونتنر

كتب : حسن صالح منذ 29 دقيقة

أُصيبت حركة المرور بالشلل التام على الدائري والطريق الزراعي السريع لأكثر من 10 ساعات كاملة إثر انقلاب سيارة نقل محملة بكونتنر على الطريق الدائري، الأمر الذي تسبب في تعطيل الآلاف من المسافرين والموظفين عن الوصول لأعمالهم.

وانتقلت على الفور قوات الأمن من محافظتي القليوبية والقاهرة، وتبين انقلاب سيارة نقل محملة بكونتنر تزيد حمولتها عن 50 طنًا على مدخل السلام عند الدائري أثناء محاولتها الدوران فأغلقت الطريق في الاتجاهين تمامًا، الأمر الذي أثر على المرور على الطريق الزراعي السريع وعلى الدائري وكذلك الطرق والمنافذ الفرعية نتيجة هروب السيارات.

وأمر اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية، بالتنسيق بين إدارتي مرور القليوبية والقاهرة ورجال الإنقاذ وتوجّهت قوات الشرطة، وتمت الاستعانة بونش عملاق من "المقاولون العرب" بعد فشل محاولات رفع السيارة والكونتنر عن طريق أوناش أقل حجمًا وهو ما زاد من ساعات المعاناة بين الركاب والمواطنين الذين افترشوا الطرق نتيجة الأزمة الخانقة.

تم التحفظ على السيارة النقل والكونتنر وسائق السيارة وإحالة الواقعة للنيابة لتولي التحقيق.