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اتفاق السلطة الفلسطينية وحماس لأول مرة على موعد التوقيت الشتوى

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اتفاق السلطة الفلسطينية وحماس لأول مرة على موعد التوقيت الشتوى اتفاق السلطة الفلسطينية وحماس لأول مرة على موعد التوقيت الشتوى

قررت الفلسطينية فى رام الله بالضفة الغربية وحكومة حماس بقطاع غزة لأول مرة منذ الانقسام الفلسطينى عام 2007 اليوم "الأحد" العمل بالتوقيت الشتوى اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، بحسب ما أعلن مسئول فى غزة.

وقال أمين عام مجلس وزراء حكومة حماس فى غزة عبد السلام صيام فى تصريح مقتضب "قررت الحكومة الفلسطينية بدء العمل بالتوقيت الشتوى من ليلة الجمعة القادمة".

وأضاف "أن القرار جاء بالتوافق مع رام الله ويتم تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الوراء".

ويشار هنا إلى أنه منذ سيطرة حماس على قطاع غزة فى يونيو 2007 كان يعمل بالتوقيت الشتوى والصيفى فى كل من غزة ورام الله كلا على حدة.

ويبدأ العمل بالتوقيت الشتوى فى إسرائيل فى 27 من أكتوبر المقبل.
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مصر 365

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