إطلاق أول فرع لاتحاد أساتذة الجامعة الأمريكية خارج واشنطن بالقاهرة

أطلق أعضاء هيئة تدريس الجامعة الأمريكية بالقاهرة أول فرع للاتحاد الأمريكى لأساتذة الجامعة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، والذى يهدف لدعم الحرية الأكاديمية والحوكمة المشتركة.

وكون مجموعة من أساتذة الجامعة رابطة، أسستها الدكتورة هيلين ريزو، أستاذ علم الاجتماع ومدير الفرع، تهدف بالأساس لتحقيق مصالح أساتذة الجامعة، وتحقيق التواصل بين الإدارة، والطلاب وأعضاء هيئة التدريس وفى هذا السياق قالت "ريزو"، "لا نريد أن نقوم بنفس دور مجلس الجامعة أو المؤسسات الأخرى، و لكننا نريد أن نكون صوت له الحق فى اقتراح تغيرات".

وتأسس الاتحاد الأمريكى لأساتذة الجامعة عام 1915 من جانب أستاذ من جامعة جون هوبكنز، فى تقليد قديم لحماية الحرية الأكاديمية ودعم أساتذة الجامعة فى الولايات المتحدة الأمريكية، وأشارت ريزو وأعضاء هيئة التدريس إلى أن هذا الاتحاد بتاريخه الثرى سيكون أفضل خيار لتكوين رابطة تمثل مصالح الأساتذة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ولفتت إلى أن الاتحاد الأمريكى لأساتذة الجامعة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة هو أول فرع يقام خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك يعود لكون الجامعة معتمدة فى الولايات المتحدة الأمريكية كمؤسسة أمريكية للتعليم الليبرالى.

> وأعربت ليسا أندرسون، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن سعادتها بإطلاق الجامعة أول مجموعة دولية للاتحاد الأمريكى لأساتذة الجامعة، وأضافت "أن تواجد مثل هذا الفرع يؤكد تعهدنا بالتزاماتنا تجاه أساتذة الجامعة. فكلما أصبح أفراد جامعتنا أكثر نشاطا، أصبح لدينا قدرة أفضل على اتخاذ القرارات الأصلح للجامعة. أتطلع أنا والمدير الأكاديمى دكتور عمرو شعراوى والإدارة العليا للجامعة، للعمل مع الاتحاد الأمريكى لأساتذة الجامعة لمزيد من التقدم للجامعة الأمريكية بالقاهرة".

> فيما تخطط المجموعة المكونة من 30 أستاذا أن تركز هذا العام على جذب المزيد من المشاركين وزيادة دور أعضاء هيئة التدريس فى عملية صنع القرار، وتتابع "ريزو"، "نريد أن نركز هذا العام على قضية الشفافية والحوكمة، ونريد أن نعمل مع الإدارة ومجلس الجامعة على ضمان أن أعضاء هيئة التدريس على علم بالقرارات الأساسية عن طريق زيادة تمثيل الأساتذة فى اللجان والمؤسسات الأخرى".

ويتكون مجلس فرع الاتحاد الأمريكى لأساتذة الجامعة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والذى تم انتخابه الربيع الماضى، من أعضاء من تخصصات مختلفة من هيئة التدريس، يشغل الدكتور أدهم رمضان، أستاذ ورئيس قسم الكيمياء، منصب نائب رئيس الفرع، وتشغل الدكتورة حنان سبع، أستاذ علم الإنسان، منصب أمين الصندوق، كما يشغل الدكتور جون ساليفوراكيس، أستاذ الاقتصاد، منصب سكرتير الفرع.