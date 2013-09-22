دراسة: عقار "ديجوكسين" يعرض مرضى قصور عضلة القلب للوفاة

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها فريق من الباحثين الأمريكيين عن معلومات جديدة وخطيرة بشأن عقار الديجوكسن "Digoxin" الذى يستخدم فى علاج بعض اضطرابات القلب ويساهم فى تقوية عضلة القلب وتعزيز ضخه للدم.

وأشار الباحثون أن عقار الديجوكسين يرفع بشكل ملحوظ فرص الوفاة وبنسب تصل إلى 72% بين الأشخاص البالغين المصابين بفشل أو قصور عضلة القلب الانقباضى، عند حصولهم عليه، وهو ما يعد أمراً خطيراً للغاية.

ويُستخلص عقار الديجوكسين من نبتة الديجيتال "digitalis"، وظل يستخدم على مدار القرنين الماضيين لعلاج فشل عضلة القلب، ويؤكد الباحثون أن هذه النتائج توصى بإعادة تقييم استخدام هذا العقار فى علاج مرضى قصور عضلة القلب الانقباضى.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية "Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى العشرين من شهر سبتمبر الجارى.