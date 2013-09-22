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لجوء الطفل إلى السرقة يكشف معاناته من اضطراب نفسى

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لجوء الطفل إلى السرقة يكشف معاناته من اضطراب نفسى لجوء الطفل إلى السرقة يكشف معاناته من اضطراب نفسى

يفاجئ بعض الأطفال أمهاتهم ببعض المواقف المحرجة، التى تضعهم فى أزمات حقيقية أمام الناس ومما يشتكى منه الأمهات فى بعض الأحيان هو تعود أبنائهم على سرقة الأشياء التى تتواجد حولهم دون وجود مبرر لهذا الأمر.

مما يجعل الأم تتعرض لعدد كبير من الضغوط التى تعجز عن حلها لذا يفسر دكتور هاشم بحرى أستاذ الطب النفسى ذلك الأمر، قائلا: إن لجوء الطفل للسرقة يشير إلى أنه يعانى من مرض أو اضطراب نفسى يجعله يحاول أن يلفت انتباه كل من حوله، حتى وإن كان ذلك بالسرقة وأحيانا يلجأ الطفل للسرقة، لأنه محروم من شىء ما فيحاول تعويضه بالسرقة واللجوء إلى تعريض كل من حوله لمواقف محرجة.

وهنا لابد من توجيه الطفل لطبيب نفسى حتى يتمكن من وضع يده على الأسباب التى تجعل الطفل يعانى من مشاكل متعددة، فسرقة الطفل لأشياء محيطة به، ربما تقودك إلى طبيعة المشاكل التى قد تعانى منها التى قد تتمثل فى خلافات بين وبين والده، لذا حاولى أن تتناقشى مع طفلك لتضعى يدك على معاناته الحقيقية لأن طفلك فى البدايات الأولى من حياته يحتاج للعناية والاهتمام من قبل المحيطين به، وبالذات من قبل أمه حتى تستطيع أن تلاحظ ما يطرأ على طفلها وتقدر على معالجته.

فلجوء الطفل للسرقة يشير إلى وجود اضطراب نفسى لابد له من علاج بعلاج الأسباب.

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مصر 365