وزير الخارجية التركي يلتقي وفد المعارضة السورية في نيويورك

كتب : الأناضول منذ 48 دقيقة

التقى وزير الخارجية التركي "أحمد داود أوغلو"، في نيويورك، وفد المعارضة السورية للأمم المتحدة، على هامش الاستعدادات لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأفادت مصادر دبلوماسية، أن داود أوغلو، أكد خلال اللقاء على حتمية انتصار الشعب السوري، إن آجلا أو عاجلا، في كفاحه من أجل حياة كريمة، وعلى قدرة السوريين على التغلب على كل أنواع الصعوبات التي تواجههم من قبل نظام الأسد. وأعلن داود أوغلو أن تركيا ستستمر في دعمها للشعب السوري.

بدورهم شكر أعضاء الوفد، تركيا، على موقفها القائم على المبادئ تجاه سوريا، وعلى الدعم الكبير الذي قدمته للشعب السوري، مؤكدين أنه لن ينسى هذا الموقف، وأن تركيا سيكون لها دور كبير في إرساء السلام والاستقرار والديمقراطية في سوريا. كما انتقدوا لامبالاة المجتمع الدولي بالمأساة الإنسانية في سوريا.

كما أطلع أعضاء الوفد، وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، على نتائج لقاءاتهم مع المسؤولين الأميركين، وأعضاء الكونجرس الأميركي، ضمن مساعيهم لشرح الموقف في سوريا.