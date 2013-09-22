استعادة 545 قطعة أثرية مسروقة من متحف آثار ملوي بالمنيا

قال مصدر أمني رفيع المستوى إن الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار نجحت في استعادة 545 قطعة أثرية من القطع الأثرية المستولى عليها من متحف آثار ملوي.

وأوضح المصدر الأمني في تصريحات، الأحد، أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وجه ضباط الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بتكثيف الجهود، لاستعادة القطع الأثرية المبلغ بسرقتها من متحف آثار ملوي، باعتبارها من الثروات القومية التي تعبر عن عراقة وأصالة الحضارة المصرية، وذلك بالتنسيق مع الأهالي والمواطنين الشرفاء.

وأضاف المصدر الأمني أن آخر القطع التي تم استعادتها كان من خلال بلاغ تلقته وحدة مباحث سياحة وآثار المنيا من أحد الأشخاص بعثوره على 12 قطعة أثرية من المبلغ بسرقتها من متحف آثار ملوي، فانتقل على الفور ضباط الوحدة، حيث تم العثور على القطع المشار إليها وبالعرض على اللجنة الأثرية من مفتشي أثار ملوي تبين أنها من القطع الأثرية المسروقة من المتحف.