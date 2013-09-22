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مدرب أتليتكو: لا نهتم بنتائج برشلونة

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مدرب أتليتكو: لا نهتم بنتائج برشلونة مدرب أتليتكو: لا نهتم بنتائج برشلونة

بلد الوليد (إفي) - أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد أن فريقه يركز فقط على مسيرته ببطولة الدوري الإسباني دون الانشغال بنتائج حامل اللقب برشلونة.

 

وحقق أتلتيكو السبت العلامة الكاملة في الليجا مسجلا انتصاره الخامس على التوالي على حساب مضيفه بلد الوليد بهدفين دون رد، ليبتعد بفارق الاهداف فقط عن المتصدر برشلونة الذي هزم مضيفه رايو فايكانو 4-0 قبل انطلاق مباراة أتلتيكو بدقائق.

 

وخلال مؤتمر صحفي أكد سيميوني أنه دخل لقاء بلد الوليد دون علم بنتيجة مباراة برشلونة ورايو، موضحا "نفكر في أنفسنا فقط، برشلونة هو أفضل فريق في العالم ويؤدي مبارياته ببراعة، لا نريد الخروج عن مسارنا".

واعترف دييجو بصعوبة مواجهة الخصم بلد الوليد خاصة في النصف الساعة الأولى، لكن أداء أتلتيكو تحسن كثيرا بعد ذلك وخاصة في الشوط الثاني حين أحرز راؤول جارسيا ودييجو كوستا لهدفي الفوز.

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