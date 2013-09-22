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ضباط الشرطة يشاركون طلاب الإسماعيلية طابور الصباح

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ضباط الشرطة يشاركون طلاب الإسماعيلية طابور الصباح ضباط الشرطة يشاركون طلاب الإسماعيلية طابور الصباح

انتظام الدراسة بالإسماعيلية

انتظم طلاب الإسماعيلية بـ886 مدرسة بأنحاء قرى ومدن ومراكز المدينة فى اليوم الأول للدراسة بالمدراس الحكومية.

و شهدت بعض المدراس مشاركة ضباط الشرطة فى طابور الصباح فى مبادرة قامت بها مديرية التربية والتعليم ومديرية أمن الاسماعيلية.

و قال اللواء “محمد العنانى” مدير أمن الاسماعيلية أن المبادرة تأتى تجسيدا لدور الشرطة فى خدمة الشعب وطلاب المدراس وتأمين العملية التعليمية بأنحاء المحافظة وشرح الدور الذى يقوم به رجل الأمن فى حفظ الامن والتعاون مع المواطن لحماية البلاد.

بينما شارك الضباط الطلاب فى تحية العلم و تبادولوا معهم التهنئة بالعام الجديد وجه الطلاب التحية الى رجال الشرطة.

و تفقد اللواء “أحمد القصاص” محافظ الإسماعيلية عددا من المدراس برفقة “عادل عبد العظيم” وكيل وزارة التعليم بالمحافظة وأطمأن على سير العملية التعليمية وأعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أية شكاوى تتعلق بالدراسة سواء من الطلاب أو أولياء الأمور.

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