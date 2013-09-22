«أردوغان» يشرب كأس الإرهاب.. هجوم بالصواريخ على مجمع شرطة بأنقرة

المعارضة تتهم «رجب» بالفشل.. و«الداخلية»: فعلها تنظيم محظور

كتب : محمد حسن عامر منذ 15 دقيقة

تعرض مبنيان تابعان للإدارة العامة للشرطة التركية فى العاصمة أنقرة، لهجوم بقذائف صاروخية من طراز «آر بى جى»، مساء أمس الأول، دون وقوع إصابات وسط الشرطة، وقال وزير الداخلية التركى معمر جولر إن الشرطة عثرت على قاذف صاروخى ومواد تخص تنظيماً محظوراً قرب موقع الهجوم، فيما اتهم حزب الشعب الجمهورى المعارض رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بالازدواجية والفشل فى السياسة الخارجية. فى سياق منفصل، انتقد كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب «الشعب الجمهورى» المعارض، السياسة الخارجية لحزب «العدالة والتنمية»، وقال: لا مكان للأحقاد والغضب فى السياسة الخارجية، عليها أن تكون مبنية على مصالح البلاد، وسياسة صفر مشاكل التى كانت تهلل لها حكومات (العدالة والتنمية) المتتالية فشلت. وأضاف: «أردوغان لم يعد لديه جار يقول له مرحباً أو يدعوه للتعاون، لا فى مصر ولا العراق ولا سوريا ولا إيران».