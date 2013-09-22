محافظ السويس والجيش يشاركون طلاب المدارس طابور الصباح

قام اللواء العربى السروى، محافظ السويس يرافقه اللواء حسن عيد مساعد مدير الأمن وقائد الفرقة 23 ممثلا، عن قائد الجيش الثالث، والعميد عبد اللطيف الحناوى، مدير المباحث الجنائية بمشاركة طلاب المدرسة التجريبية بمنطقة حوض الدرس طابور الصباح.

حيث شهدت المدرسة تأمين مكثف، وتم توزيع أعلام مصر على الطلاب، وسط التزام الجميع بالحضور، ووجود الطلاب بشكل منتظم فى ساحة المدرسة، والاستماع إلى الإذاعة المدرسية ثم أداء تحية العلم.

من جانبه، تحدث اللواء العربى السروى، للطلاب أثناء طابور الصباح مطالبا منهم الالتزام فى الدراسة، والاهتمام بالعلم، كما أمرنا القرآن، وطالب من المدرسين ببذل كافة طاقتهم لتعليم الطلاب، كما تحدث السعيد شومان، وكيل وزارة التعليم وأكد للجميع أنهم سيوفرون كل السبل من أجل الطلاب والمعلمين.