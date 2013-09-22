100 سيارة في يوم «نصب السيارات»

في أولى فعاليات احتفالات الشباب باليوم الوطني

عبدالعزيز المشيطي (القريات)

بدأت أمس أولى الفعاليات الشبابية باحتفالية «وطن بعيون الشباب» والذي ينظمه مجلس شباب الجوف بمناسبة اليوم الوطني على ضفاف بحيرة دومة الجندل. وبدأت الفعاليات بمسابقة نصب السيارات، حيث دخول السيارات المشاركة للساحة النصب، وتستمر المسابقة لمدة ثلاثة أيام، وكانت الفئات المشاركة في النصب باليوم الأول فئة «الهايلوكس الياباني، الهايلوكس التايدلندي، الهايلوكس المدبلة، الداتسون» وشاركت ما يزيد على 100 سيارة في اليوم الأول. وبدأت لجنة الرياضة والهوايات بعد الخامسة عصرا في تفريغ ساحة النصب لتقييم السيارات المشاركة على بنود وضعتها اللجنة، كما زار فعاليات النصب ليومه الأول عميد شؤون الطلاب بجامعة الجوف الدكتور هزاع الفويهي.